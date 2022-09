Calcio | De Santis | ' Ferrieri Caputi arbitro di personalità | farà bene e aprirà strada'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - "L'ho già vista arbitrare e mi sembra che abbia ottime qualità, sia fisiche che di. E' importante che l'esordio avvenga a inizio di stagione e non alla fine perché sarebbe stato un contentino, invece vuole dire che ci puntano". L'exMassimo Decommenta così all'Adnkronos la designazione di Maria Soleper Sassuolo-Salernitana di domenica prossima, dove diventerà la prima donna a dirigere un match di Serie A. "Secondo me, l'importante è che superi la tensione dell'esordio, avrà i riflettori puntati su di lei e non sarà semplice ma credo abbia la capacità per restare lucida e fare un buon lavoro -aggiunge De-. Sono contento anche perché ci allineiamo ad altri Stati ...