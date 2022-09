Bruno Arena è morto | il comico dei Fichi d’Indi aveva 65 anni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il, deia, èa 65. Tra i primi a darne notizia è Paolo Belli, che ha condiviso sui suoi profili social una loro foto, e la frase “rip grande amico mio”. Nato a Milano il 12 gennaio 1957,era diventato celebre insieme a Max Cavallari nel duo deia, molto in voga a Zelig per tutto il primo decennio degli2000. La sua carriera si è però interrotta nel 2013, quando ad appena 57fu colpito da un’emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma, durante la registrazione di una puntata di Zelig. Operato d’urgenza, dopo diverse settimane fu trasferito in un centro di riabilitazione, per poi tornare a casa. Nella serata di ieri ...

Il duo con Max Cavallari ha spopolato in tante stagioni di ...Il comico, dei Fichi d'India, è morto a 65 anni. Tra i primi a darne notizia è Paolo Belli , che ha condiviso sui suoi profili social una loro foto, e la frase 'rip amico mio'. Bruno Arena, comico e cabarettista del duo Fichi d'India, è morto oggi. Aveva 65 anni. Lo ha comunicato con un post il figlio Gianluca, anche lui cabarettista. "Non ero pronto… ma tanto non lo sarei ...