(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Decidí Tener Pantalones” è il brano diinternazionale in vetta alla classifica, sul podio Don Perignon e Paolo Plaza Protagonista di questosalsero è Victo Manuelle che ha pubblicato “Decidí Tener Pantalones“. Un tema delicato quello affontato, ovvero degli abusi. “Ho deciso di avere i pantaloni e di mandarti dove già conosci come appropriato. Ho deciso di mettere a tacere il tuo nome. Se non rispetto me stesso, mi sposti da un altro uomo” si legge nel testo della canzone accompagnata da un videoclip molto apprezzato con oltre 1 milione di visualizzazioni. Il tema dell’infedeltà in primo piano: “Sono stata molto tollerante con il tuo amore malvagio. Già abbastanza! Ti cancellerò“, per la serie è ora di voltar pagina. Proseguiamo in grande stile questa playlist di...

Lopinionista : Best salsa, top 10 e novità musicali settembre 2022 - tropicalisimany : - tropicalisimany : -

L'Opinionista

...i Samurai stick (Finger di Gamberi con edamame avvolti in pasta croccante conpiccante), i Carpacci conditi in diverse maniere; i ricchi Gunkan, Sushi, Sashimi, Cirashi e Uramaki tra cui i...... dove il gioco ha vinto il premio comeAction Game e Most Wanted PC Game . David Goldfarb , ... Ricordiamo che in Metal: Hellsinger, FPS ritmico inHeavy Metal, impersonerete un demone ... Best salsa, top 10 e novità musicali agosto 2022 "Decidí Tener Pantalones" è il brano di salsa internazionale in vetta alla classifica settembre 2022, sul podio Don Perignon e Paolo Plaza ...A competition for the best salsa is happening at the Salsa Showdown in Oak park. This event will be judged by a panel of celebrity judges, including our very own Lauren Davis and Adeena Balthazor, to ...