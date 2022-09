Alessia Macari, il bikini in piscina è un filo di seta: il seno sta per esplodere (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessia Macari è una delle modelle che in assoluto ha saputo mettersi sempre di più in risalto in questi anni grazie a una bellezza unica. Da molti anni a questa parte sono ormai sempre di più i personaggi che sono stati in grado di poter essere considerati maggiormente apprezzati all’interno del mondo dello spettacolo, con Alessia Macari che è sicuramente una di quelle che ha ottenuto i maggiori traguardi. Ansa FotoFino a qualche anno fa il mondo di Instagram sembrava assolutamente essere solamente un mezzo per poter postare una serie di fotografie per poter divertirsi con gli amici. Nessuno infatti avrebbe mai potuto immaginare che attraverso questo social network si sarebbe creato un vero e proprio mondo parallelo, dando la possibilità a una serie di personaggi di poter diventare sempre più amati. Indubbiamente ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 settembre 2022)è una delle modelle che in assoluto ha saputo mettersi sempre di più in risalto in questi anni grazie a una bellezza unica. Da molti anni a questa parte sono ormai sempre di più i personaggi che sono stati in grado di poter essere considerati maggiormente apprezzati all’interno del mondo dello spettacolo, conche è sicuramente una di quelle che ha ottenuto i maggiori traguardi. Ansa FotoFino a qualche anno fa il mondo di Instagram sembrava assolutamente essere solamente un mezzo per poter postare una serie di fotografie per poter divertirsi con gli amici. Nessuno infatti avrebbe mai potuto immaginare che attraverso questo social network si sarebbe creato un vero e proprio mondo parallelo, dando la possibilità a una serie di personaggi di poter diventare sempre più amati. Indubbiamente ...

