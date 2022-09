Al-Khelaifi durissimo sulla Superlega | messaggio chiaro ad Agnelli

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nasser Al–, attuale presidente del Paris Saint Germain e dell’ECA, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni in merito al progetto (mai realmente decollato) della. Parole sicuramente che fanno rumore quelle rilasciate dal leader del club campione di Francia, che chiariscono ulteriormente la posizione dei parigini. Queste le dichiarazioni del presidente nella sua intervista al “Politico“: Ceferin“Sono davvero fiducioso che nessuno permetterà che ciò avvenga. Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi. Lariguardava solo se stessi e non mi sarei mai unito ad un progetto del genere“.

