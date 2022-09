WTA Parma 2022, Jasmine Paolini batte Jule Niemeier in rimonta, sarà derby con Elisabetta Cocciaretto (Di martedì 27 settembre 2022) sarà derby azzurro agli ottavi di finale del torneo WTA di Parma. Jasmine Paolini sconfigge la tedesca Jule Niemeier sulla terra rossa emiliana con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 e raggiunge Elisabetta Cocciaretto, oggi vincitrice con la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. La tennista lucchese ci mette un po’ a carburare, aggiustando le proprie percentuali al servizio e approfittando delle difficoltà nello stesso fondamentale della sua avversaria. Partita frizzante e pronta a numerosi ribaltamenti di fronte. Jasmine può subito instradarla a proprio favore dopo aver rubato il servizio dell’avversaria a zero, ma il successivo quarto gioco lunghissimo da 18 punti la tedesca si riporta in linea di galleggiamento. Gli errori per ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022)azzurro agli ottavi di finale del torneo WTA disconfigge la tedescasulla terra rossa emiliana con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 e raggiunge, oggi vincitrice con la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. La tennista lucchese ci mette un po’ a carburare, aggiustando le proprie percentuali al servizio e approfittando delle difficoltà nello stesso fondamentale della sua avversaria. Partita frizzante e pronta a numerosi ribaltamenti di fronte.può subito instradarla a proprio favore dopo aver rubato il servizio dell’avversaria a zero, ma il successivo quarto gioco lunghissimo da 18 punti la tedesca si riporta in linea di galleggiamento. Gli errori per ...

