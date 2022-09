WTA Parma 2022, Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno. Possibile derby agli ottavi (Di martedì 27 settembre 2022) Proseguono i Parma Ladies Open 2022 di tennis: sulla terra battuta italiana il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 vede oggi il successo di Elisabetta Cocciaretto, che elimina la spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 7-5 6-1 in un’ora e mezza ed agli ottavi attende la vincente di Paolini-Niemeier. Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura, poi si registrano sei break consecutivi che portano Cocciaretto sul 4-3. La spagnola firma l’aggancio e poi con un nuovo strappo va sul 5-4 e serve per il set, ma l’italiana trova il contrbreak e sale sul 6-5, poi nel dodicesimo gioco, al terzo set point, chiude sul 7-5 dopo 58 minuti. Nella seconda partita l’iberica trova il break ai vantaggi nel primo gioco, ma per lei è il canto del cigno: ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Proseguono iLadies Opendi tennis: sulla terra battuta italiana il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 vede oggi il successo di, che elimina la spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 7-5 6-1 in un’ora e mezza edattende la vincente di Paolini-Niemeier. Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura, poi si registrano sei break consecutivi che portanosul 4-3. La spagnola firma l’aggancio e poi con un nuovo strappo va sul 5-4 e serve per il set, ma l’italiana trova il contrbreak e sale sul 6-5, poi nel dodicesimo gioco, al terzo set point, chiude sul 7-5 dopo 58 minuti. Nella seconda partita l’iberica trova il break ai vantaggi nel primo gioco, ma per lei è il canto del cigno: ...

