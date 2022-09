Uomini e Donne anticipazioni: ritorni di fiamma al trono over e primi bacio a quello classico (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso del precedente fine settimana sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero esilaranti. Quanto accaduto andrà in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, in quanto ci sono ancora molte registrazioni accumulate da smaltire. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoover, pare L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso del precedente fine settimana sono state effettuate delle nuove registrazioni die lesono davvero esilaranti. Quanto accaduto andrà in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, in quanto ci sono ancora molte registrazioni accumulate da smaltire. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalla pagina Instagram, pare L'articolo proviene da KontroKultura.

