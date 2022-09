Ultime Notizie – Wta Parma 2022, esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto (Di martedì 27 settembre 2022) E’ di Elisabetta Cocciaretto il primo successo azzurro al ‘Parma Ladies Open’, torneo Wta 250 con montepremi di 251.750 dollari, che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Parma. La 21enne di Fermo, numero 98 Wta, si è imposta per 7-5, 6-1, in poco meno di un’ora e mezza di partita, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 76 del ranking e 7 del seeding. Al secondo turno Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra Jasmine Paolini, numero 79 del mondo, e la tedesca Jule Niemeier, numero 72 Wta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) E’ diil primo successo azzurro al ‘Ladies Open’, torneo Wta 250 con montepremi di 251.750 dollari, che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club. La 21enne di Fermo, numero 98 Wta, si è imposta per 7-5, 6-1, in poco meno di un’ora e mezza di partita, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 76 del ranking e 7 del seeding. Al secondo turnoaffronterà ladella sfida tra Jasmine Paolini, numero 79 del mondo, e la tedesca Jule Niemeier, numero 72 Wta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

