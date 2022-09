Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, salgono a 846 i casi in Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 846 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia, con un incremento di 4 contagi rispetto all’ultima rilevazione del 23 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel report aggiornato a oggi. I casi collegati a viaggi all’estero sono 235 (+2). L’età mediana dei pazienti è 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni); 835 sono uomini e 11 donne. La regione con più casi resta la Lombardia (348) che però non registra incrementi, seguita da Lazio (146, +1 rispetto all’ultima rilevazione) ed Emilia Romagna (85, uno in più). Le altre due nuove infezioni rilevate negli ultimi 4 giorni sono in Sicilia e Veneto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 846 idiin, con un incremento di 4 contagi rispetto all’ultima rilevazione del 23 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel report aggiornato a oggi. Icollegati a viaggi all’estero sono 235 (+2). L’età mediana dei pazienti è 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni); 835 sono uomini e 11 donne. La regione con piùresta la Lombardia (348) che però non registra incrementi, seguita da Lazio (146, +1 rispetto all’ultima rilevazione) ed Emilia Romagna (85, uno in più). Le altre due nuove infezioni rilevate negli ultimi 4 giorni sono in Sicilia e Veneto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - Miti_Vigliero : Lega: Maroni, «Congresso straordinario per eleggere un nuovo segretario» @sole24ore - junews24com : I DIALOGOBBI – Virginia Asya Bacci: «Necessaria una reazione immediata dopo la sosta» - junews24com : Mercato Juve, l’intermediario consiglia il trequartista: «Fa per loro» -