Ultime Notizie – Ucraina | Vaticano | “Minaccia uso armi atomiche è ripugnante”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 settembre 2022) Un mondo “vicino all’abisso di una guerra nucleare”. A ribadirlo, come riporta Vatican News, è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenuto ieri alle Nazioni Unite in un incontro ad alto livello per la Giornata internazionale per l’eliminazione totale dellenucleari. Ladell’uso di questo tipo dinel conflitto in, che ha riportato, ha detto, la guerra in Europa ad una dimensione mai vista da generazioni è “”. Quella nucleare, ha sottolineato il cardinale Parolin, è unaincombente che ha implicazioni devastanti per tutta l’umanità e dimostra che l’obiettivo di una definitiva eliminazione delle, come ha scritto il Papa nella Fratelli tutti, è “sia una sfida sia un imperativo ...