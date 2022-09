Ucraina, la Cina all’Onu prende le distanze da Mosca: «Sovranità e integrità territoriale di ogni Paese devono essere rispettate» (Di martedì 27 settembre 2022) A intervenire sulla questione dei referendum di annessione alla Russia terminati il 27 settembre nelle regioni del Donbass e di Cherson è stata anche la Cina. Durante il Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina, l’ambasciatore di Pechino all’Onu, Zhang Jun, ha ribadito la posizione della Cina sulle operazioni di Mosca nei territori invasi: «Sovranità e integrità territoriale di ogni Paese devono essere rispettate, così come i principi della Carta Onu». Jun ha continuato sottolineando «il ruolo costruttivo della Cina» che «è sempre stata dalla parte della pace». Dialogo e conciliazione sono le due parole chiave utilizzate dal rappresentante che ha anche ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) A intervenire sulla questione dei referendum di annessione alla Russia terminati il 27 settembre nelle regioni del Donbass e di Cherson è stata anche la. Durante il Consiglio di Sicurezza sull’, l’ambasciatore di Pechino, Zhang Jun, ha ribadito la posizione dellasulle operazioni dinei territori invasi: «di, così come i principi della Carta Onu». Jun ha continuato sottolineando «il ruolo costruttivo della» che «è sempre stata dalla parte della pace». Dialogo e conciliazione sono le due parole chiave utilizzate dal rappresentante che ha anche ...

Agenzia_Ansa : La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le con… - Sissijj14 : RT @safemoonitaly: 1) Russia porta 1 milione di persone al confine nuovo 2) guarda cosa fa Ucraina e NATO 3 ) Cina attacca Taiwan / usa pre… - Miquela11636090 : LA MELONI TI PORTERÀ IN GUERRA CONTRO RUSSIA E CINA L’HAI VOTATA? ORA PREPARATI… IMBECILLE! ??LO AVEVA DETTO ANCHE… - safemoonitaly : 1) Russia porta 1 milione di persone al confine nuovo 2) guarda cosa fa Ucraina e NATO 3 ) Cina attacca Taiwan / us… - Mario44623861 : RT @Elitostasola: Cara @GiorgiaMeloni questo è quello che in #cina pensano dei cari #usa e della farsa riguardante l #Ucraina . Stop e salv… -