Times of Malta, Devis Mangia sospeso dal ruolo di CT: il motivo sarebbe gravissimo (Di martedì 27 settembre 2022) Una notizia shock fa tremare il calcio maltese e internazionale: secondo quanto riportato da Times of Malta, il CT della Nazionale maltese, l'italiano Devis Mangia, sarebbe stato sospeso temporaneamente dal suo ruolo a seguito dell'accusa di presunte molestie sessuali a danno di uno dei suoi calciatori. Devis MangiaLa Federazione calcistica di Malta ha provveduto prontamente a sollevare il commissario tecnico dall'incarico, in attesa che un organo disciplinare indipendente faccia chiarezza sull'accaduto. L'isola e il resto della squadra attendono impazienti la fine della vicenda, con la speranza che tutto si risolva per il meglio nel minor tempo ...

