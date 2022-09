Sonia Bruganelli, sapete cosa faceva prima di diventare famosa? Non crederete ai vostri occhi (Di martedì 27 settembre 2022) La moglie di Paolo Bonolis, attualmente opinionista per il Grande Fratello Vip, in passato ha dato sfogo a un’altra sua grande passione lavorativa. Scopriamo insieme quale Sonia Bruganelli, moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, è un’imprenditrice e anche opinionista del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In passato ha avuto modo di dare libero sfogo a un’altra sua passione lavorativa, ecco quale. Sonia Bruganelli-fonte webSonia Bruganelli: il ritorno al GfVip 7 Sonia Bruganelli è tornata in prima serata come opinionista al Grande Fratello Vip, programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Chiaramente, non è passato inosservato il fatto che non abbiano riconfermato Adriana ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 settembre 2022) La moglie di Paolo Bonolis, attualmente opinionista per il Grande Fratello Vip, in passato ha dato sfogo a un’altra sua grande passione lavorativa. Scopriamo insieme quale, moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, è un’imprenditrice e anche opinionista del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In passato ha avuto modo di dare libero sfogo a un’altra sua passione lavorativa, ecco quale.-fonte web: il ritorno al GfVip 7è tornata inserata come opinionista al Grande Fratello Vip, programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Chiaramente, non è passato inosservato il fatto che non abbiano riconfermato Adriana ...

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - sonopoliedrico : sonia bruganelli io ti amo ma non mi puoi trattare male sara manfuso ti prego - sara_camporeale : RT @teamsoleilsorge: Sonia: -“Sara tu che sei entrata prima con il tuo cervello e poi con le tue tette, avresti dovuto dirlo e non l’hai fa… - Gabau292016 : Cara Bonolis stai serena... la Vanessa é molto più bella di te... - alice642816412 : RT @ChaanelChanel: Sonia bruganelli come tutte noi alla nomination da standing ovation da parte di ginevra verso gioela ???? #gfvip https://… -