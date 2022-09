"Presto una nuova nave". La minaccia delle ong dopo le elezioni (Di martedì 27 settembre 2022) Le ong si lamentano dell'esito del voto in Italia e annunciano che vogliono varare una nuova nave: aperta una raccolta fondi Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Le ong si lamentano dell'esito del voto in Italia e annunciano che vogliono varare una: aperta una raccolta fondi

peppeprovenzano : È stata una sconfitta profonda, che fa male. Questi sono i giorni della riflessione, almeno per me. Presto, bisogn… - gippu1 : La situazione in Champions di questa Juve è molto più grave rispetto al Milan 13-14 e in più c'è una sosta autunnal… - NaghmehDar : RT @fictionmediaset: Palermo, una città emozionante, ricca di profumi ma soprattutto di colori… e uno in particolare lo scopriremo presto!… - fave961 : RT @fictionmediaset: Palermo, una città emozionante, ricca di profumi ma soprattutto di colori… e uno in particolare lo scopriremo presto!… - osannacremonesi : RT @Fort71488686: Bene, attendiamo gli eventi. Presto litigheranno come al solito. Ma Conte è un buon 'cane' da guardia ed il Tempo è galan… -