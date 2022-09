Napoli, Sky: “Osimhen sta bene, quando rientrerà” (Di martedì 27 settembre 2022) Napoli Osimhen- Terapie intensive per i nazionali ritornati infortunati per il Napoli, che ha svolto sessione mattutina a Castelvolturno. Si ritorna in campo sabato prossimo, il Napoli vuole mantenere la vetta insieme all’Atalanta, dopo la vittoria pazzesca contro il Milan a San Siro. La squadra di Spalletti sta convincendo tantissimo, approfittando dell’onda positiva che aleggia su Raspadori. L’ex Sassuolo, ha segnato di nuovo in Nazionale ieri sera contro l’Ungheria, stabilendo un record. Infatti, nessun giocatore nell’Italia non faceva due reti consecutive dall’Europeo 2020, con Ciro Immobile. Il Mister del Napoli, Luciano Spalletti, spera nel rientro di Osimhen infortunatosi contro il Liverpool. Ecco cosa ci dice Sky, sul recupero del Nigeriano: “Le terapie per la riabilitazione ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Terapie intensive per i nazionali ritornati infortunati per il, che ha svolto sessione mattutina a Castelvolturno. Si ritorna in campo sabato prossimo, ilvuole mantenere la vetta insieme all’Atalanta, dopo la vittoria pazzesca contro il Milan a San Siro. La squadra di Spalletti sta convincendo tantissimo, approfittando dell’onda positiva che aleggia su Raspadori. L’ex Sassuolo, ha segnato di nuovo in Nazionale ieri sera contro l’Ungheria, stabilendo un record. Infatti, nessun giocatore nell’Italia non faceva due reti consecutive dall’Europeo 2020, con Ciro Immobile. Il Mister del, Luciano Spalletti, spera nel rientro diinfortunatosi contro il Liverpool. Ecco cosa ci dice Sky, sul recupero del Nigeriano: “Le terapie per la riabilitazione ...

