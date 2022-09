Ministeri, per Matteo uno vale uno. Parte il Bestiario di governo (Di martedì 27 settembre 2022) È vero, non c’è più spazio per il Bestiario elettorale essendo arrivate le elezioni. In compenso sono già iniziate le bestialità di un governo che deve mettersi in piedi in fretta per arrivare in tempo alla Legge di Bilancio e il materiale, ahinoi, abbonda. Eccoci al primo appuntamento del nostro Bestiario di governo. BUSSANO, NESSUNO APRE Dopo la batosta presa alle elezioni e dopo essere riuscito nella mirabile impresa di twittare ancora una volta a pochi minuti dalla chiusura dei seggi portandosi sfiga da solo Matteo Salvini ora fa finta di niente e fischiettando vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative del prossimo governo come se non fosse un cucciolo bagnato fuori sullo zerbino. “Con Giorgia ci sentiamo oggi per ragionare presto e bene del nuovo governo”, dice ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 settembre 2022) È vero, non c’è più spazio per ilelettorale essendo arrivate le elezioni. In compenso sono già iniziate le bestialità di unche deve mettersi in piedi in fretta per arrivare in tempo alla Legge di Bilancio e il materiale, ahinoi, abbonda. Eccoci al primo appuntamento del nostrodi. BUSSANO, NESSUNO APRE Dopo la batosta presa alle elezioni e dopo essere riuscito nella mirabile impresa di twittare ancora una volta a pochi minuti dalla chiusura dei seggi portandosi sfiga da soloSalvini ora fa finta di niente e fischiettando vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative del prossimocome se non fosse un cucciolo bagnato fuori sullo zerbino. “Con Giorgia ci sentiamo oggi per ragionare presto e bene del nuovo”, dice ...

