«Meghan Markle si credeva la Beyoncé del Regno Unito»: la rivelazione choc (Di martedì 27 settembre 2022) Meghan Markle, la duchessa del Sussex pensava che sarebbe stata "la Beyoncé del Regno Unito" dopo essersi sposata con Harry, ma invece sarebbe stata rapidamente soffocata dai rigidi protocolli della casa reale. Questo è quanto afferma Valentine Low, esperta di reali, nel suo ultimo libro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown". Meghan Markle E IL SOGNO DI ESSERE BEYONCE «Penso che Meghan credesse che sarebbe diventata la Beyoncé del Regno Unito», ha spiegato, non tenendo conto che far parte della famiglia reale non significa solo stare sotto i riflettori ma avere molti obblighi: «Quello che ha scoperto è che c'erano così tante regole così ridicole che non poteva nemmeno fare le cose che poteva ...

