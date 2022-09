Machupicchu celebra il riconoscimento di Nuova Meraviglia del Mondo

(Di martedì 27 settembre 2022) Ogni anno, un milione e mezzo di visitatori salgono fino alla verde spianata di Machupicchu per lasciarsi incantare dalla vista della città Inca dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1983: una testimonianza unica della civiltà Inca e un eccellente esempio di armonica interazione e rispetto dell’uomo con il suo ambiente naturale. Quest’anno più che mai, il Perùla designazione di Machupicchu tra le Nuove Meraviglie delModerno, la lista delle opere architettoniche che idealmente richiamano l’antico elenco canonico delle sette meraviglie delrisalente al III secolo a.C. A luglio ricorre infatti il quindicesimo anniversario dell’annuncio che ha ufficialmente inserito il sito archeologico tra le 7 meraviglie delModerno: luoghi straordinari che si distinguono per il loro contributo alla ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...