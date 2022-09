Lorenzo Biagiarelli in sala prove per Ballando | Antonella Clerici svela cosa ha visto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 settembre 2022)ha dato un’occhiata alledipercon le Stelle. Manca poco al debutto della nuova stagione del dance show e sappiano chesarà uno dei protagonisti. All’apparenza non sembra avere grandi doti da ballerino, l’ha detto più volte anche lui e lasembrava avere lo stesso pensiero al riguardo. Meglio Daniele Persegani in pista, non c’è dubbio, ma lo chef è davvero troppo bravo pere Milly Carlucci cerca personaggi famosi a cui insegnare il ballo e non già del tutto preparati. Quest’anno E’ sempre mezzogiorno econ le Stelle saranno inevitabilmente legati perchésarà presente in ...