L’ex Juventus Ihattaren continua a far parlare di se: matrimonio a sorpresa e gli incendiano la macchina (Di martedì 27 settembre 2022) continuano le strane vicende nella vita di Mohamed Ihattaren, calciatore olandese di proprietà della Juventus, ma completamente scomparso dai radar dopo l’approdo in bianconero. Il ragazzo è infatti tornato in prestito in Olanda, all’Ajax, senza successo. Adesso arrivano altre notizie che lasciano spiazzati. Lui e la sua famiglia hanno infatti subito intimidazioni e minacce da parte di un gruppo criminale, culminato con l’incendio della sua Porsche Panamera da 113mila euro. Destino che, la scorsa settimana, aveva segnato la macchina del fratello del calciatore. Il ragazzo però non sembra effettivamente troppo preoccupato da ciò, visto che il 2002 appena lunedì scorso, come spiegato sul suo profilo Instagram, si è sposato con la sua fidanzata Jasmine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022)no le strane vicende nella vita di Mohamed, calciatore olandese di proprietà della, ma completamente scomparso dai radar dopo l’approdo in bianconero. Il ragazzo è infatti tornato in prestito in Olanda, all’Ajax, senza successo. Adesso arrivano altre notizie che lasciano spiazzati. Lui e la sua famiglia hanno infatti subito intimidazioni e minacce da parte di un gruppo criminale, culminato con l’incendio della sua Porsche Panamera da 113mila euro. Destino che, la scorsa settimana, aveva segnato ladel fratello del calciatore. Il ragazzo però non sembra effettivamente troppo preoccupato da ciò, visto che il 2002 appena lunedì scorso, come spiegato sul suo profilo Instagram, si è sposato con la sua fidanzata Jasmine. SportFace.

romeoagresti : Nei giorni scorsi la #Juventus ha responsabilizzato la figura di #Andreini (Head of Performance). L’ex preparatore… - sportface2016 : #Liverpool, #Arthur retrocesso in Under 21: l’ex #Juventus è fuori condizione - DIRETTADCM : Altra disavventura per il giocatore dell’Ajax, Mohamed #Ihattaren: l’auto dell’ex giocatore della Juventus in fiamm… - ZonaBianconeri : RT @doridepilloni: #Juventus, strane disavventure per l’ex: l’auto di #Ihattaren va in fiamme - doridepilloni : #Juventus, strane disavventure per l’ex: l’auto di #Ihattaren va in fiamme -