La svolta centrista di Keir Starmer fa volare i laburisti nei sondaggi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 settembre 2022) In attesa di regolare i conti nel prossimo congresso, i dirigenti del Pd dovrebbero guardare cosa sta succedendo nel Regno Unito per capire che direzione dare al loro partito, ormai in crisi di idee e identità. A Liverpool, il leader laburistaha celebrato con un discorso solenne il superamento della stagione corbyniana, posizionando il partito al centro, lontano dalle posizioni estremiste del suo predecessore: «Su cambiamento climatico, crescita e responsabilità economica siamo il partito del centro Ancora una volta (saremo) l’ala politica del popolo britannico e potremo realizzare grandi cose». La conferenza annuale di Liverpool del 27 settembre è solo l’ultimo passaggio di una campagna moderata eche ha fatto guadagnare sempre più consensi ai. Secondo gli ultimi ...