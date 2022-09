La protesta (per ora su Facebook) dei dirigenti leghisti contro Salvini (Di martedì 27 settembre 2022) L’ascia di guerra l’ha dissotterrata Paolo Grimoldi che non esclude di andare davanti ai cancelli di via Bellerio per chiedere che si prenda atto che una stagione (un’altra?) della Lega è finita. Grimoldi, che ha guidato la Lega lombarda fino al 2021, ha fatto parte del consiglio federale ed è stato più volte parlamentare prima di essere messo ai margini, ha scritto su Facebook: «Abbiamo perso, persino i M5s ci hanno superato e siamo appaiati a Calenda e alla “morente” Forza Italia nonostante una affluenza molto bassa al sud. Un disastro assoluto. Basta con la barzelletta del regolamento, dei “congressini” e del Covid, la questione è politica. Serve un unico congresso: quello della gloriosa Lega lombarda, va ridata la voce alla base, ai sindaci e ai territori attraverso una Lombardia di rappresentanti democraticamente votati ed acclamati per meriti». E poi ha tenuto a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) L’ascia di guerra l’ha dissotterrata Paolo Grimoldi che non esclude di andare davanti ai cancelli di via Bellerio per chiedere che si prenda atto che una stagione (un’altra?) della Lega è finita. Grimoldi, che ha guidato la Lega lombarda fino al 2021, ha fatto parte del consiglio federale ed è stato più volte parlamentare prima di essere messo ai margini, ha scritto su: «Abbiamo perso, persino i M5s ci hanno superato e siamo appaiati a Calenda e alla “morente” Forza Italia nonostante una affluenza molto bassa al sud. Un disastro assoluto. Basta con la barzelletta del regolamento, dei “congressini” e del Covid, la questione è politica. Serve un unico congresso: quello della gloriosa Lega lombarda, va ridata la voce alla base, ai sindaci e ai territori attraverso una Lombardia di rappresentanti democraticamente votati ed acclamati per meriti». E poi ha tenuto a ...

