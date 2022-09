I numeri straordinari di Musso dopo sette giornate (decisivi per l’Atalanta) (Di martedì 27 settembre 2022) L’infortunio di Juan Musso ha fermato il portiere dell’Atalanta nel momento peggiore, analizzando il suo rendimento tra i pali Una brutta tegola quella del portiere dell’Atalanta Juan Musso, arrivata in uno dei momenti più alti mai visti in quel di Bergamo. La Dea è prima in classifica, e buona parte del merito va dato all’argentino, guardando anche i numeri. Su 7 partite disputate (compresa anche la partita contro la Roma) ha mantenuto per ben 4 volte la porta inviolata, rimarcando l’upgrade fatto dal numero uno dell’Atalanta. Una piccola nota positiva in attesa di rivederlo tra due mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) L’infortunio di Juanha fermato il portiere delnel momento peggiore, analizzando il suo rendimento tra i pali Una brutta tegola quella del portiere delJuan, arrivata in uno dei momenti più alti mai visti in quel di Bergamo. La Dea è prima in classifica, e buona parte del merito va dato all’argentino, guardando anche i. Su 7 partite disputate (compresa anche la partita contro la Roma) ha mantenuto per ben 4 volte la porta inviolata, rimarcando l’upgrade fatto dal numero uno del. Una piccola nota positiva in attesa di rivederlo tra due mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

