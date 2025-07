Infortunio al gomito per Sinner paura verso i quarti | Ho sentito parecchio male farò dei controlli

Jannik Sinner ha dovuto affrontare un match difficile a Wimbledon, segnato da un infortunio al gomito destro che lo ha coinvolto fin dal primo game. Dopo il ritiro di Dimitrov, l’azzurro si è presentato in conferenza stampa visibilmente preoccupato, lasciando trasparire le sue paure per i quarti di finale. La sua tenacia e determinazione saranno messe alla prova: un’eventuale pausa potrebbe influire sul suo cammino nel torneo. Resta da vedere come affronterà questa sfida.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio ai quarti in virtĂą del ritiro di Grigor Dimitrov a Wimbledon: neppure l’azzurro è in ottime condizioni fisiche a causa di un problema al gomito destro, dovuto ad una caduta occorsagli nel primo game nel match, e che nel secondo set lo aveva costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista. Sinner appare preoccupato della situazione: “ Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. E’ una risposta che nessuno di noi sa ancora. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Infortunio al gomito per Sinner, paura verso i quarti: “Ho sentito parecchio male, farò dei controlli”

In questa notizia si parla di: sinner - gomito - quarti - infortunio

Wimbledon, Sinner e l’infortunio al gomito: cosa è successo - Un inizio di Wimbledon segnato da imprevisti: Jannik Sinner, tra i favoriti, ha affrontato un dolore al gomito destro durante gli ottavi contro Dimitrov, richiedendo l'intervento del fisioterapista.

Jannik Sinner (piccolo infortunio al gomito) P A S S A ai QUARTI di FINALE per infortunio di Grigor Dimitrov. ROSSO TI SI VUOL BENE ? ? #Sinner #JannikSinner #Jannik #Wimbledon Vai su X

++ Infortunio e abbandono per Dimitrov mentre era avanti 2-0, Sinner ai quarti di finale di Wimbledon ++ Vai su Facebook

Dimitrov si ritira, Sinner ai quarti di Wimbledon; Wimbledon: Dimitrov domina ma si ritira per infortunio. Sinner va ai quarti: 'Non mi sento il vincitore'; Wimbledon 2025: Dimitrov si ritira per infortunio, Sinner ai quarti.

Wimbledon, Sinner avanza ai quarti dopo l’infortunio di Dimitrov: “Non mi sento vincitore” - Infortunio al muscolo pettorale per il bulgaro che era nettamente in vantaggio in una partita in cui anche l'azzurro aveva subìto un leggero problema al gomito. panorama.it scrive

Clamoroso a Wimbledon: Dimitrov infortunato e in lacrime, si ritira, Sinner ai quarti! - Il tennista bulgaro, in vantaggio nel match contro il numero 1 ATP, ha riportato un grave infortunio al pettorale che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca a Londra ... Si legge su tuttosport.com