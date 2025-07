Corsa al riarmo l’Eurogruppo non cambia verso

In un contesto globale in rapido cambiamento, l’Europa si riconferma come protagonista nella corsa al riarmo, sottolineando con fermezza la priorità di rafforzare le proprie capacità di difesa. I ministri dell’Eurogruppo, pur mantenendo un occhio attento alla moderazione fiscale, ribadiscono l’impegno a perseguire i piani a medio termine, sottolineando come questa strategia sia fondamentale per garantire sicurezza e stabilità nel continente. Ma quali saranno le conseguenze di questa accelerazione?

Rafforzare le “capacità di difesa” dell’Europa è una delle “massime priorità”. L’Europa non perde occasione per rilanciare il mantra e l’ossessione per il riarmo. Questa volta a farlo sono stati i ministri dell’Eurogruppo. Nell’area euro, per i ministri delle Finanze, “escludendo l’aumento della spesa per la Difesa, la moderazione fiscale resta appropriata”. Ci impegniamo – hanno detto – ad attuare i nostri piani a medio termine in linea con il quadro di governance rivisto. “Il rafforzamento delle capacità di Difesa dell’Europa è tra le nostre massime priorità e rafforzeremo la nostra Difesa, sicurezza e prontezza complessive, continuando a preservare la sostenibilità del debito”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, l’Eurogruppo non cambia verso

