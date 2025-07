I piani per la riviera di Gaza Palestinesi nei campi e poi espulsi

Dietro le quinte di un conflitto che scuote il Medio Oriente, emergono piani inquietanti per Gaza: campi di concentramento e spostamenti forzati della popolazione palestinese. Questa strategia, orchestrata da interessi internazionali e militari, rappresenta una drammatica escalation di violenze e oppressione. La realtà dietro le parole svela un futuro di sofferenza e repressione, mettendo in evidenza l’urgenza di un intervento globale per fermare questa spirale di ingiustizie.

La fase successiva del progetto di militarizzazione degli aiuti umanitari, gestito della fondazione israelo-americana Ghf, prevederebbe campi di concentramento per la popolazione di Gaza, da costruire dentro e fuori la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I piani per la «riviera» di Gaza. Palestinesi nei campi e poi espulsi

A Gaza si muore di fame e sete: la disperazione nei campi tendati - una soluzione definitiva alla crisi umanitaria che affligge Gaza, dove la popolazione fatica a trovare cibo e acqua.

