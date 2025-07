La beffa dell’Irpef | lavorare a Roma e Salerno non conviene

Se lavori a Roma o Salerno, potresti essere vittima di una vera e propria beffa fiscale. Le addizionali IRPEF più care del Sud penalizzano chi ha redditi bassi, rendendo più conveniente lavorare in città come Milano, dove le tasse sono più leggere fino a determinate soglie. La differenza può arrivare fino a 1.452 euro all’anno, un peso che si fa sentire. Ma cosa significa questo per i lavoratori?

Chi vive e lavora a Roma o a Napoli ci rimette. Le addizionali Irpef sono infatti più care che nel resto d’Italia. Il rapporto della Uil evidenzia come l’aggiunta comunale e regionale applicata ai lavoratori può andare dai 606 ai 1.452 euro. In caso di reddito basso, si spiega, la città in cui conviene lavorare è Milano, perché fino a una certa soglia non si paga l’Irpef comunale: a quota 20mila euro si paga solo l’Irpef regionale, pari a 263 euro. Salendo a 40mila euro di reddito, il conto sale a 916 euro. Valori ben diversi da quelli di Roma. Anche se si paga ancora meno a Cagliari, dove il prelievo si ferma a 778 euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La beffa dell’Irpef: lavorare a Roma e Salerno non conviene

