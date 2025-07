Partite le letterine di Trump Dazi a raffica ma slitta ancora la resa dei conti con l’Europa

In un gioco di strategie e tariffe, Donald Trump sferra un nuovo round di dazi, estendendo la minaccia commerciale fino al 1° agosto. Dopo aver colpito Giappone e Corea del Sud, tocca ora a Myanmar, Laos, Sudafrica, Malesia e Kazakistan, con tariffe che oscillano tra il 25% e il 40%. Ma nel frattempo, il confronto con l’Europa rimane congelato, lasciando aperta la partita più complessa. La tensione globale si prepara a nuovi sviluppi, con il rischio di un effetto domino economico.

Il presidente americano, Donald Trump, estenderà da domani al 1° agosto la scadenza per l'entrata in vigore dei dazi. E intanto pubblica le prime lettere con le tariffe punitive. Dopo Giappone e Corea del Sud, entrambi colpiti da dazi al 25%, tocca a Myanmar e Laos, sui cui prodotti saranno imposte tariffe del 40%, Sudafrica, colpito da dazi del 30%, e Malaysia e Kazakistan, che dovranno pagarli al 25%. Stallo nelle trattative tra Usa ed Europa. All'Europa ancora non è stata recapitata alcuna letterina. Ma al momento non c'è alcun'intesa. I colloqui tra la Commissione e Washington continueranno nei prossimi giorni.

