Ucraina Putin allarga gli obiettivi | dopo le quattro regioni già rivendicate Mosca invade pure la quinta

La tensione in Ucraina si intensifica mentre Vladimir Putin amplia i suoi obiettivi oltre le quattro regioni rivendicate. Dopo aver consolidato il controllo su Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson e Donetsk, ora Mosca mira a un nuovo traguardo: l’annessione del villaggio di Dachnoye nella regione di Dnipropetrovsk. La situazione si fa sempre più complessa e intricata: cosa potrebbe succedere prossimamente? Rimaniamo sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa escalation.

Stai a vedere che a Vladimir Putin non basta piĂą conquistare le quattro regioni ucraine giĂ rivendicate, ossia Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson e Donetsk, per arrivare alla fine del conflitto. A lasciarlo intendere in modo molto chiaro è l’annuncio del ministero della Difesa russo, secondo cui le truppe del Cremlino hanno conquistato il villaggio di Dachnoye, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, che di fatto diventa la quinta finita nel mirino della Russia. Che non si tratti di una conquista tattica per fortificare la posizione ed evitare controffensive lo ha chiarito lo stesso ministero russo, spiegando che la conquista è stata portata a termine da unitĂ del gruppo militare Centro che, subito dopo, hanno “continuato ad avanzare nella regione, spingendo il nemico fuori dalle aree popolate e dalle sue posizioni difensive”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it