Se il fuoco divampa a Est

Mentre le fiamme avvolgono l’Est, il mondo si trova di fronte a un bivio cruciale: la minaccia di un conflitto su vasta scala che potrebbe riscrivere gli equilibri geopolitici. La tensione crescente in Medio Oriente richiama alla memoria le conseguenze di un passato coloniale, svelando quanto sia fragile la pace e quanto sia imprescindibile un’azione consapevole e responsabile. È giunto il momento di interrogarsi sulle possibilità di un raffreddamento prima che il fuoco divampi irreparabilmente.

Ancora una volta, il mondo si sta avvicinando pericolosamente alla soglia di una grande guerra in Medio Oriente, con Israele fa il lavoro sporrco dell’imperialismo post-coloniale occidentale sotto l’egida congiunta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Se il fuoco divampa a Est

