La Consulta può battere un altro colpo

La Consulta si prepara a fare un altro passo decisivo nel dibattito sui centri di permanenza per i rimpatri, evidenziando come l’attuale disciplina possa violare i principi fondamentali costituzionali. Una pronuncia che potrebbe cambiare radicalmente le regole del gioco, rafforzando il rispetto dei diritti e della legge. La questione si fa sempre più urgente: ecco cosa potrebbe succedere.

L'attuale disciplina di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) non è compatibile con la Costituzione, non rispettando in particolare la riserva di legge assoluta prevista dall'articolo 13, . il manifesto.

