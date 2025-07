Calciomercato Milan | Doué e Brown nel mirino rossonero

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri puntano a rinnovare il reparto degli esterni: ecco Doué e Archie Brown. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Doué e Brown nel mirino rossonero

In questa notizia si parla di: doué - brown - calciomercato - milan

#Calciomercato, #Milan: per Guela #Doué lo #Strasburgo chiede più di 20 milioni di euro. I rossoneri hanno fatto un'offerta da 15 milioni. Contatti anche per Archie #Brown del #Gent (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

Milan, per Doué lo Strasburgo chiede più di 20 milioni di euro. Contatti per Archie Brown; Chi è Archibald Norman Brown, il nuovo nome nella short list del Milan; Milan, nuova idea per il post Theo Hernandez: occhi su Archie Brown, chi è e come gioca.