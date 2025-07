Sebastiano Esposito il Cagliari sorpassa la Fiorentina! Le ultime – SI

Sebastiano Esposito, talento emergente della Serie A, si sta preparando a lasciare l'Inter, nonostante il suo ruolo da protagonista nel Mondiale per Club. Il giovane attaccante, che ha brillato con 8 gol all'Empoli, ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Cagliari, che ha recentemente sorpassato la Fiorentina secondo Alfredo Pedullà . La sua prossima destinazione è ancora incerta, ma una cosa è certa: il mercato non aspetta, e il suo futuro promette grandi emozioni.

Sebastiano Esposito lascerĂ presto l'Inter nonostante il Mondiale per Club giocato da protagonista. Il Cagliari ha sorpassato la Fiorentina secondo Alfredo PedullĂ su Sportitalia. CESSIONE – Sebastiano Esposito è uno dei giovani attaccanti piĂą ambiti in questo momento in Serie A. Il calciatore ha chiuso la scorsa stagione con 8 gol in maglia Empoli e ha attirato l'interesse di diversi club nonostante la retrocessione della sua squadra. Il Mondiale per Club è stata una vetrina piuttosto importante e gli ha permesso di convincere ancora di piĂą le pretendenti a spingere per l'acquisto. L' Inter non chiude affatto alla cessione, anzi spinge per l'addio visto che deve liberare spazio in rosa in vista dei prossimi colpi sul mercato.

