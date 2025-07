Wistoria | Wand and Sword tornerà con la seconda stagione!

Wistoria: Wand and Sword ha sorpreso il pubblico durante l'estate 2024, diventando uno dei fantasy d'azione più amati della stagione. Con un’animazione mozzafiato e un mondo magico ricco di dettagli, la serie ha conquistato gli appassionati di avventure epiche. La sua popolarità ha portato immediatamente alla conferma di una seconda stagione, promettendo nuove emozioni e scoperte. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa incredibile saga!

Il fantasy d'azione Wistoria: Wand and Sword è stato uno dei successi più inattesi della stagione anime estiva del 2024, tanto da ottenere subito il via libera per una seconda stagione subito dopo il finale. La serie ha conquistato il pubblico grazie alla sua animazione di alto livello e al worldbuilding originale ambientato in un mondo magico. A contribuire all'interesse anche l'autore della light novel, Fujino Omori, già noto per Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? In occasione del primo anniversario dell'anime, celebrato il 6 luglio 2025, è stato confermato ufficialmente che la storia proseguirà nel 2026.

