Ius Scholae campo minato per il centrodestra | Tajani rilancia Lega e FdI lo stoppano

In un’estate politica calda e tesa, Antonio Tajani riaccende il dibattito con la proposta di Ius Italiae, una riforma che mira a premiare la merito e l’integrazione, offrendo la cittadinanza ai figli di immigrati che abbiano concluso dieci anni di scuola in Italia. Un tema che diventa spina nel fianco per il centrodestra, tra reazioni contrastanti di Lega e FDI. La sfida è aperta: come si evolverà questa battaglia sulla cittadinanza?

La miccia l'ha accesa di nuovo Antonio Tajani il 6 luglio, dal palco del Forum in Masseria. Nel caldo torpore dell'estate politica, il leader di Forza Italia ha rilanciato una proposta che aleggiava da mesi: lo Ius Scholae, riformulato in Ius Italiae, per dare la cittadinanza ai figli di immigrati che abbiano completato dieci anni di scuola in Italia. Non un diritto di nascita, ma una conquista fondata sul merito e sull'integrazione, secondo Tajani. Nessun automatismo, nessun "lassismo culturale", ma "più italiani" per affrontare la crisi demografica e le esigenze economiche del Paese. La sua proposta è rigida: dieci anni di scuola "con profitto", nessun compromesso al ribasso, neanche uno.

