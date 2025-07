verso il voto di sfiducia a ursula tante critiche ma non rischia

Il voto di sfiducia contro Ursula von der Leyen si avvicina, suscitando critiche e malumori trasversali, ma l'esito sembra scontato. La mozione, nata come iniziativa personale dell’eurodeputato Piperea, rappresenta più un simbolo di dissenso che una reale minaccia. Secondo la proposta, von der Leyen dovrebbe ...

Il voto vero e proprio si terrĂ giovedì. Ursula von der Leyen non rischia nulla, la mozione di sfiducia nei suoi confronti e nei confronti della Commissione non passerĂ . Ma di fatto la mozione, nata come iniziativa individuale dell'eurodeputato bulgaro di Ecr Gheorge Piperea, è stata la cartina di tornasole dei malumori trasversali per quello che viene vissuto e subito come uno stile di governo autoritario. Secondo la mozione, von der Leyen deve dimettersi per il suo operato nell'ambito dello scandalo Pfizergate, per aver usato la legge digitale Ue per influenzare le elezioni e per aver approvato il Rearm Eu con la procedura d'urgenza, estromettendo l'Eurocamera.