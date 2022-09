(Di martedì 27 settembre 2022) Attrice, imprenditrice e guru beauty:celebra i suoi 50lanciando un bellissimo messaggio di consapevolezza e accettazione.compie 50, mezzo secolo tra cinema e imprenditoria. E, nel mezzo, una crisi che l’ha presto portata alla rinascita. L’icona hollywoodiana oggi si sente benissimo, merito forse di quel percorso intrapreso tempo fa che l’ha portata verso una nuova consapevolezza di sé. Perre i suoitondi,ha pubblicato uno scatto in bikini su Instagram, rappresentando quel corpo che oggi è come “una mappa del tempo. Una collezione di segni e imperfezioni a cui ora si aggiungono le rughe e i capelli bianchi”. Crediti: AnsaIl suo segreto? ...

VanityFairIt : Oggi ci sono tantissimi compleanni celebri: Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne, Gwyneth Paltrow, Virginia Ra… - VelvetMagIta : Gwyneth Paltrow festeggia 50 anni: i look più glamour sul red carpet #VelvetMag #Velvet - iamfredmosby : su @movieplayer_it tanti auguri per i 50 anni di #GwynethPaltrow con 5 ruoli iconici (+1) da #SkakespeareinLove a… - Evi_Risiglione : RT @VanityFairIt: Oggi ci sono tantissimi compleanni celebri: Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne, Gwyneth Paltrow, Virginia Raffaele… - GiulioPeru : RT @VanityFairIt: Oggi ci sono tantissimi compleanni celebri: Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne, Gwyneth Paltrow, Virginia Raffaele… -

ha deciso di festeggiare i suoi 50 anni con una foto memorabile. L'attrice infatti si è lasciata ritrarre completamente nuda, ricoperta soltanto da una scintillante vernice dorata . ...La diva di Hollywood arriva al traguardo del mezzo secolo.il 27 settembre spegnerà le candeline felice di essere così com'è e accettando tutti gli effetti che l'invecchiamento comporta. E lo scrive chiaramente in un post su Instagram in cui ...Gwyneth Paltrow compie 50 anni e pubblica uno scatto su Instagram per celebrare questo traguardo importante. L’attrice lancia un messaggio chiaro, quello di accettarsi come si è, nonostante i segni ...La diva compie mezzo secolo. Vissuto molto intensamente. Eppure il tempo è stato clemente con lei: vi sveliamo uno dei suoi segreti più importanti. E non soltanto quello ...