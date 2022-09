Guerra in Ucraina, Medvedev: “Useremo le armi nucleari se necessario. Non è un bluff” (Di martedì 27 settembre 2022) Mosca – ”Questo non è un bluff”. La Russia ”ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario”. Lo ha dichiarato l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia. ”La Russia utilizzerà armi nucleari se essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando tali armi o se vi sarà una minaccia per l’esistenza della Russia”, ha aggiunto. Secondo Medvedev, inoltre, Joe Biden e Liz Truss “chiedono che la Russia allontani la mano dal pulsante nucleare” mentre Truss è “assolutamente pronta ad iniziare immediatamente uno scambio di attacchi nucleari con il nostro paese”. “Devo ricordarvelo ancora, per quei sordi che sentono solo se stessi”, ha affermato Medvedev su ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Mosca – ”Questo non è un”. La Russia ”ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà”. Lo ha dichiarato l’ex presidente e primo ministro russo Dmitry, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia. ”La Russia utilizzeràse essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando talio se vi sarà una minaccia per l’esistenza della Russia”, ha aggiunto. Secondo, inoltre, Joe Biden e Liz Truss “chiedono che la Russia allontani la mano dal pulsante nucleare” mentre Truss è “assolutamente pronta ad iniziare immediatamente uno scambio di attacchicon il nostro paese”. “Devo ricordarvelo ancora, per quei sordi che sentono solo se stessi”, ha affermatosu ...

