"Giovani e sviluppo scappano dalla burocrazia" (Di martedì 27 settembre 2022) La domanda-chiave ritorna ciclicamente: come intervenire a livello economico e istituzionale per porre un freno allo spopolamento del Sud, puntando al suo rilancio? Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) La domanda-chiave ritorna ciclicamente: come intervenire a livello economico e istituzionale per porre un freno allo spopolamento del Sud, puntando al suo rilancio?

TeresaBellanova : Continuare a sostenere le eccellenze, come accaduto con Industria 4.0 o con le risorse che abbiamo destinato a tut… - TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - DomenicoMazzil5 : RT @diariotv2000: #Assisi #PapaFrancesco 'Vi ringrazio per il vostro impegno. Andate avanti, con l’ispirazione di San Francesco' ai giovani… - FrancescoEcon : RT @diariotv2000: #Assisi #PapaFrancesco 'Vi ringrazio per il vostro impegno. Andate avanti, con l’ispirazione di San Francesco' ai giovani… - Luisella49 : RT @diariotv2000: #Assisi #PapaFrancesco 'Vi ringrazio per il vostro impegno. Andate avanti, con l’ispirazione di San Francesco' ai giovani… -