Gf Vip 7 | accesa discussione tra Antonella Fiordelisi e Giovanni Ciacci che sbotta improvvisamente Video

(Di martedì 27 settembre 2022) Non si placano le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello dopo la puntata andata in onda ieri sera. Dopo la sfuriata di Giaele De Donà contro gran parte delle Vippone in casa, ree secondo lei di aver insinuato di volerci provare con Antonino Spinalbese, avvenuta nella notte, all’ora di pranzo ci ha pensatoa scaldare gli animi. Lo stylist si è scagliato controper non aver finito di apparecchiare la tavola. Mancano i piatti, manca tutto, ma fai quel che ti pare! L’influencer è stata accusata dal costumista di aver lasciato la tavola a metà per fare altro.a questo rimprovero è andata su tutte le furie: Tutto io devo fare però! Agli altri non dite niente! Gli altri che se ne stanno fuori a fumare. Fai caso anche a ...