Fidanzati con sindrome di Down non trovano casa in affitto a Milano: 'I proprietari si rifiutano quando li incontrano' (Di martedì 27 settembre 2022) Due Fidanzati che cercano casa in affitto a Milano per coronare il loro desiderio di amore e vivere finalmente insieme. Sarebbe tutto sommato facile, se Paolo e Carlotta non avessero la sindrome di ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022) Dueche cercanoinper coronare il loro desiderio di amore e vivere finalmente insieme. Sarebbe tutto sommato facile, se Paolo e Carlotta non avessero ladi ...

