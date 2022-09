Concerti di Mara Sattei: le date dell’Universo Tour 2022 (Di martedì 27 settembre 2022) Dal 1° ottobre la cantante sarà in Tour con prima tappa a Lo Quarter di Alghero. Sarà possibile conoscere più da vicino il suo primo album Dopo il grande successo delle date estive, l’“Universo Tour 2022” di Mara Sattei approda finalmente nei club. L’artista porterà i suoi fan in un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live, per cantare insieme il suo primo album “Universo”, accompagnata dalla band. Queste le tappe del Tour, in continuo aggiornamento, organizzato da Next Show e OTR Live: 1 OTTOBRE – LO QUARTER – ALGHERO (SS) 6 OTTOBRE – LARGO VENUE – ROMA 13 OTTOBRE – GENOVA – RIGENERAZIONI – LILITH FESTIVAL E GIARDINI LUZZATI 14 OTTOBRE – CAP 10100 – TORINO 15 OTTOBRE – NEW AGE – RONCADE (TV) 18 OTTOBRE – SANTERIA – MILANO Info e biglietti su ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) Dal 1° ottobre la cantante sarà incon prima tappa a Lo Quarter di Alghero. Sarà possibile conoscere più da vicino il suo primo album Dopo il grande successo delleestive, l’“Universo” diapproda finalmente nei club. L’artista porterà i suoi fan in un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live, per cantare insieme il suo primo album “Universo”, accompagnata dalla band. Queste le tappe del, in continuo aggiornamento, organizzato da Next Show e OTR Live: 1 OTTOBRE – LO QUARTER – ALGHERO (SS) 6 OTTOBRE – LARGO VENUE – ROMA 13 OTTOBRE – GENOVA – RIGENERAZIONI – LILITH FESTIVAL E GIARDINI LUZZATI 14 OTTOBRE – CAP 10100 – TORINO 15 OTTOBRE – NEW AGE – RONCADE (TV) 18 OTTOBRE – SANTERIA – MILANO Info e biglietti su ...

Lopinionista : Concerti di Mara Sattei: le date dell'Universo Tour 2022 - Mara_Mazzeo_Cz : Calabria e Campania che dovevano votare Conte 13% di votanti in meno rispetto a quando Giuseppi the boss non faceva… - yungestmart : sto guardando i concerti di mara sattei io sono una donna debole x lei penso che dovrebbe fare un feat con ariete o… - MarioFCIM : @mara_carfagna @Azione_it Ciao Mara, in materia di birra ai concerti e allo stadio come vi ponete voi? Non credi ch… -