Brachino | «Kvaratskhelia è un campione | mentre De Ketelaere…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 settembre 2022) Le parole del giornalista Claudio: «Kavara unDe Ketelaere tornerà a giocare in Belgio…» Il giornalista Claudioha parlato ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue parole sue De Ketelaere. NAPOLI E MILAN – «Il Napoli? Lo conosco un po’ meglio delle altre. Il Milan non avrebbe dovuto perdere, ma il Napoli è fortissimo quest’anno, la ricostruzione della società è stata intelligente. Poi Spalletti si è liberato di alcuni narcisi che non sopportava più. Abbiamo passato un estate a parlare di De Ketelaere come il nuovo Kakà, ma nel frattempogioca e segna. De Ketelaere a giugno tornerà nel campionato belga che è un altro calcio,è un. Il ...