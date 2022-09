Brabus P 900 Rocket Edition è il pick-up che costa come un appartamento di lusso (Di martedì 27 settembre 2022) Il Brabus P 900 Rocket Edition è senza dubbio il pick-up più esagerato che si sia mai visto e del resto il marchio che lo produce è già una garanzia da questo punto di vista. Sì, perché la Brabus non è solamente una tra le aziende di tuning di più alto livello, ma è inquadrata dalla legislazione tedesca proprio come una casa costruttrice. Infatti, benché la base di partenza delle sue realizzazioni sia sempre un veicolo Mercedes, le modifiche e le personalizzazioni sono talmente tante e profonde che del mezzo originale non rimane quasi nulla. Tutte le Brabus hanno il loro numero di telaio e la loro bella "B" sulla calandra, affinché non ci sia nulla di poco chiaro. Inoltre, bisogna sottolineare che Mercedes non produce normalmente una versione pick-up ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 settembre 2022) IlP 900è senza dubbio il-up più esagerato che si sia mai visto e del resto il marchio che lo produce è già una garanzia da questo punto di vista. Sì, perché lanon è solamente una tra le aziende di tuning di più alto livello, ma è inquadrata dalla legislazione tedesca propriouna casa costruttrice. Infatti, benché la base di partenza delle sue realizzazioni sia sempre un veicolo Mercedes, le modifiche e le personalizzazioni sono talmente tante e profonde che del mezzo originale non rimane quasi nulla. Tutte lehanno il loro numero di telaio e la loro bella "B" sulla calandra, affinché non ci sia nulla di poco chiaro. Inoltre, bisogna sottolineare che Mercedes non produce normalmente una versione-up ...

