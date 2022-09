Bimbo caduto dal balcone | condannato a 18 anni il domestico

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 settembre 2022) Il gup di Napoli haa 18di carcere il 39enne Mariano Co, ritenuto responsabile dell'omicidio del piccolo Samuele,di 3morto il 17 settembre 2021 dopo esseredaldella sua abitazione in via Foria, a Napoli. Co svolgeva lavori domestici nella casa dei genitori di Samuele. La condanna a 18era stata chiesta dalla Procura di Napoli. Secondo la ricostruzione della Procura, Co lasciò cadere nel vuoto il bambino. Il 39enne spiegò agli investigatori di avere avuto un capogiro e di essere in cura presso un centro d'igiene mentale in quanto affetto da schizofrenia. Di questo aspetto non avrebbe fatto cenno alla famiglia del. ...