Ascolti Tv Analisi 26 settembre 2022 | Azzurri in finale col botto I vipponi tengono | De Martino parte bene Zoro 6 | 8% batte Porro 6 | 5% e Iacona 5 | 1% nel Mentana day

(Di martedì 27 settembre 2022)al top. Ungheria-Italia 6,949 milioni e 31,4%. Tg1 delle 20.00 a 5,469 milioni e 27,2%. Tg5 delle 20.00 a 4,4 milioni e 21,4%. Su Rai1 “RaiSport” a 4,167 milioni di spettatori e 20,56%. Su Rai1 “Reazione a catena” 4,123 milioni e 24,69% di share con la seconda. Unstorico si srotola. E se il lunedì precedente era stato il funerale di Elisabetta II a occupare la scena, ieri – 26post elettorale – è toccato all’assetto politico coviddiano e post coviddiano (per come lo conoscevamo) l’essere tumulato. Con tanti riflessi tutti da scoprire anche per il marketing editoriale delle tv, piene di talk da riposizionare in linea con l’era meloniana. La presenza della Nazionale di calcio su Rai1 ha concesso a tutti un po’ di tregua, indirizzando su scelte di programmazione tattica. Schierati in ...

AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 25 settembre 2022, Soliti Ignoti 22.4%, Scherzi a Parte 11.2% - AnnaMancini81 : Ascolti TV sabato 24 settembre 2022, Tu si que vales 28.6%, Arena Suzuki 19.2% - maggietv77 : @CercoNotizie continui a arrampicarti sugli specchi.. in un’analisi sugli ascolti non puoi ignorare il traino.. Che… - emabrue : Ascolti TV analisi 23 settembre: Italia-Inghilterra al 31%. Poi arrivano i film: di Canale 5, Italia 1 e Rai2. Quin… - bakeoffitalia : Ascolti TV analisi 23 settembre: Italia-Inghilterra al 31%. Poi arrivano i film - TvZoom -

I risultati 25 milioni di visualizzazioni sui social, oltre 350 milaper il podcast Italic, dedicato all'del dibattito politico, e oltre 6 milioni di persone raggiunte in un mese di ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 25 settembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera, Citofonare Rai 2 e glidei programmi in onda nel pre - serale con Caduta ...CATANZARO – 26 SET. - “Il coraggio della coerenza e la forza delle idee. Abbiamo battuto il territorio, abbiamo incontrato tante persone che ci hanno raccontato preoccupazioni, disagi, la paura di non ...ROMA – “È innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente, e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni. È un momento delicato per la Lega ed è b ...