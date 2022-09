Under 21, infortunio per Scalvini: cambio obbligato col Giappone (Di lunedì 26 settembre 2022) Si ferma Giorgio Scalvini. Il jolly dell’Atalanta è stato sostituito allo scoccare dell’ora di gioco nell’amichevole Under 21 tra Italia e Giappone a Castel di Sangro. Il difensore, reduce dal gol alla Roma in campionato, si è dovuto fermare dopo un lancio. Probabilmente un risentimento muscolare per il classe 2003, che è stato subito medicato. Poi il cambio con Canestrelli. Gasperini incrocia le dita e spera che il suo jolly si sia fermato in tempo. Nelle prossime ore si sottoporrà ai primi esami. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Si ferma Giorgio. Il jolly dell’Atalanta è stato sostituito allo scoccare dell’ora di gioco nell’amichevole21 tra Italia ea Castel di Sangro. Il difensore, reduce dal gol alla Roma in campionato, si è dovuto fermare dopo un lancio. Probabilmente un risentimento muscolare per il classe 2003, che è stato subito medicato. Poi ilcon Canestrelli. Gasperini incrocia le dita e spera che il suo jolly si sia fermato in tempo. Nelle prossime ore si sottoporrà ai primi esami. SportFace.

