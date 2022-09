“Stasera tutto è possibile”, Stefano De Martino torna su Rai 2: tutte le curiosità sullo show (Di lunedì 26 settembre 2022) Programmi Tv. Stasera tutto è possibile anticipazioni prima puntata 26 settembre 2022. torna il comedy show più esilarante della TV. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova per divertire il pubblico. Per la quarta edizione consecutiva, alla guida del programma ci sarà Stefano De Martino. Il primo appuntamento con Stasera tutto è possibile andrà in onda su Rai 2 oggi 26 settembre 2022 a partire dalle 21.20. Lo show sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Scopriamo insieme tutti gli ospiti della serata e le novità del format.



