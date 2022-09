Shock nel mondo del surf. L'ex pro Davidson muore dopo aggressione fuori da un pub (Di lunedì 26 settembre 2022) Shock nel mondo del surf. L'australiano Chris Davidson, 45 anni, è morto dopo aver sbattuto la testa sul marciapiede a seguito di un'aggressione subita fuori da un pub a nord di Sydney sabato sera. È ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 settembre 2022)neldel. L'australiano Chris, 45 anni, è mortoaver sbattuto la testa sul marciapiede a seguito di un'subitada un pub a nord di Sydney sabato sera. È ...

turkaill : @janavel7 Io esigo Schlein. La esigo. Il PD o cambia ora o è finito. Bonaccini non serve ad un cazzo, bravo per car… - LeilaBelMoh : @annalisa_pis @grazianorossi La coalizione di cdx è arrivata prima già nel 2018, non capisco perché questo shock - am_libera67 : @bon1z Ho capito così. Shock nel senso che hanno preso un’ asfaltata - I_AM_IM_ : @longagnani Uno shock vedere che @ItaliaSovranae non fosse presente nel mio collegio ?? - I_AM_IM_ : @PipinoilBreve20 @g_piacente Uno shock sapere che nel collegio del mio paese non c'e' @ItaliaSovranae -